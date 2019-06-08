Росздравнадзор выявил системные ошибки в работе здравоохранения Челябинской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проверки выявили системные ошибки в работе сферы здравоохранения Челябинской области, которые Минздрав региона уже начал устранять. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

В больнице Копейска 20 декабря скончался 5-летний мальчик, 24 января - 9-летняя девочка, 29 января - 13-летний мальчик. В ситуации пообещала разобраться министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Лечебное учреждение проверяют комиссии из регионального Минздрава, Росздравнадзора совместно с экспертами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Челябинские следователи также проводят проверку.

"Результаты контрольных мероприятий показали, что там действительно требовалось усовершенствование определенных механизмов и маршрутизации пациентов, диагностики, в том числе и диспансерного наблюдения. Но просто провести проверку недостаточно, поэтому под председательством министра было проведено совещание с привлечением специалистов федеральных научных центров, которые, впоследствии оказали методическую помощь - они выехали в Челябинскую область и отработали с врачебным сообществом технологии, которые должны использоваться, включая реанимационную защиту пациентов", - сказал Мурашко.

Он добавил, что в регионе "уже отмечается положительная динамика". "Но важно, чтобы этот процесс не превратился в разовую акцию. Необходимо, чтобы медперсонал больниц научился так работать ежедневно", - отметил Мурашко.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.