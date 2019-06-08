Парад духовых оркестров закрыл Уральский культурный форум в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Большой парад духовых оркестров закрыл в субботу Уральский культурный форум, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. Всего в концерте приняли участие порядка 20 музыкальных коллективов, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Работу Уральского культурного форума завершил масштабный парад духовых оркестров. Порядка 600 музыкантов в составе более чем 20 коллективов прошли от киноконцертного театра "Космос" по набережной городского пруда к Историческому скверу. В сводный оркестр влились коллективы из нескольких городов Свердловской области", - сказали в департаменте.

По официальным данным, участие в форуме приняли 2736 зарегистрированных посетителей из 39 регионов России.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, на котором собралось около 700 работников в сфере культуры Свердловской области. На пленарном заседании председатель комитета по культуре Госдумы, театральный критик Елена Ямпольская рассказала о планах работы комитета на ближайшее время. Так, по словам Ямпольской, до 25 июля может быть рассмотрен в окончательном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма.

Депутат утверждает, что из-за запрета использования этой символики многие фильмы о войне, плакаты военного времени, фотографии, кинохроники формально находятся вне закона. Первое чтение законопроекта назначено на 18 июня, а до 25 июля закон уже может быть рассмотрен в трех чтениях. Кроме того, депутат сообщила о том, что понятие о невозвратных билетах на культурные мероприятия появится ко второму чтению законопроекта, направленного на борьбу с так называемой "билетной мафией", чем вызвала бурные аплодисменты в зале.

"Неистовый Виссарион"

В третий день работы форума прошло первое вручение всероссийской премии в области литературной критики "Неистовый Виссарион" на площадке свердловской библиотеки им. Белинского. Всего на почетную премию претендовало около 100 литературных критиков со всей страны, однако получить заветную награду удалось московскому критику Ольге Балле, представившей на конкурс 18 своих работ.

По словам члена жюри конкурса, критика Романа Сенчина, такие премии нужны для того, чтобы отметить людей, чей вклад в литературу по-настоящему значим. Он добавил, что ранее в стране для критиков вообще не существовало специальной премии.

В тот же день в здании полпредства УрФО прошла церемония награждения литературной премии Урала. Лауреатами премии стали девять человек: шесть из них по основным номинациям и три - по специальным.

О форуме

Первый Уральский культурный форум начал свою работу 5 июня. На церемонии открытия масштабного культурного меропирятия выступили Уральский академический филармонический оркестр, молодежный симфонический оркестр, а также симфонический хор и сводный военный оркестр Центрального военного округа. Кроме того, участие в работе первого дня работы Уральского культурного форума принял председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Он посетил ключевое мероприятие первого дня мероприятия - открытие всероссийского театрального форума "Российский театр - XXI век. Новый взгляд".

Калягин заявил, что на подобных встречах у деятелей культуры появляется возможность поговорить о жизни театра - о финансировании, о том, как лучше организовать дело и о том, какие есть новые продюсерские идеи о продвижении российских театров.

Среди целей форума - консолидация творческих центров УФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Прошло порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.

Второй Уральский культурный форум пройдет в 2020 году в Тюмени.