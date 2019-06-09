В Ханты-Мансийске открыли центр эталонной правовой информации Республики Беларусь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июня. /ТАСС/. Посетители Государственной библиотеки Югры в Ханты-Мансийске получили доступ к базе данных, содержащих все правовые акты Белоруссии. Церемония открытия центра эталонной правовой информации республики прошла в воскресенье - "нулевой день" XI международного ИТ-форума стран БРИКС и ШОС, сообщила ТАСС заместитель директора библиотеки Юлия Ким.

"Центр эталонной правовой информации - это возможность через мультимедийный зал нашей библиотеки получить удаленный доступ к более 200 тыс. правовых актов Республики Беларусь. Это важно, поскольку среди проживающих и трудящихся в Югре много граждан данной страны. Ежегодно база данных будет пополняться более 11 тыс. правовых актов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в центре эталонной правовой информации будет возможность работать с актами, которые не публикуются в открытом доступе.

"Все желающие теперь смогут работать с полным и достоверным законодательством Беларуси, ознакомиться с документами правоприменительной практики и аналитическими материалами. Такая возможность будет интересна в том числе и студентам, обучающимся на юристов", - добавила Ким.

Она отметила, что часто на профильных интернет-ресурсах доступ к полной базе законов республики платный. "А у нас любой желающий сможет бесплатно изучать документы", - подчеркнула собеседница агентства.

Международные ИТ-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум пройдет 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году его посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.