Акционеры Синарского трубного завода направили 2,6 млрд рублей на дивиденды за 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Синарский трубный завод" (СинТЗ, входит в структуру Трубной металлургической компании) на годовом собрании решили по итогам 2018 года направить на дивидендные выплаты 2,6 млрд рублей. Дивиденды будут выплачены в размере 412,99 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из материалов компании, опубликованных в понедельник.

"Выплатить дивиденды за 2018 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 412,99 рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Акционеры СинТЗ по итогам 2017 года получили дивиденды в размере 408,21 рубля на обыкновенную акцию, общий размер дивидендных выплат составил 2,57 млрд рублей.

Крупнейшим акционером СинТЗ является Трубная металлургическая компания, которой принадлежит 97,28% акций предприятия.

Синарский трубный завод - одно из крупнейших специализированных предприятий России по производству стальных труб. Продукция завода используется, прежде всего, в нефтегазовой отрасли, а также в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве.

Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.