Более 20 IT-стойбищ планируется создать в Югре к 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют создать в регионе более 20 IT-стойбищ для доступа коренных малочисленных народов Севера к государственным и муниципальным услугам к 2021 году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин в кулуарах XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где выход на связь затруднен. Там установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате у местных жителей появилась возможность пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов.

"В 2019 году, по предварительным данным, к всемирной сети планируется подключить еще восемь стойбищ, благодаря чему доступ к сети интернет появится у 1458 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 55 территориях традиционного природопользования в Югре. К 2021 году точки доступа появятся еще на 13 объектах автономного округа, а охват вырастет до 2008 человек, что составит 43,7% коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни на стойбищах", - сказал Ципорин.

В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира. По ее словам, он может быть полезен для любой страны, даже густонаселенной, в той части, куда трудно добраться. Таким образом, люди, проживающие на всей территории любого государства, будут иметь равные возможности высокого качества для получения государственных услуг.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более четырех тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.