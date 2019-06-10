Автозавод "Урал" закончит разработку новой линейки дорожных грузовиков к 2021 году

МИАСС /Челябинская область/, 10 июня. /ТАСС/. Автозавод "Урал" планирует завершить разработку нового семейства неполноприводных дорожных грузовиков к 2021 году, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела маркетинга предприятия Андрей Собянин.

"Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году", - сказал он.

В беседе с ТАСС Собянин пояснил, что речь идет о линейке грузовиков с колесной формулой 6x4 и 8x4, полной массой от 26 до 48 тонн, с базовым двигателем и механической коробкой передач. Собеседник не стал уточнять, с кем будет конкурировать новая линейка.

Автозавод "Урал" является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России.