Югра планирует внедрить искусственный интеллект для лечения жителей региона к 2025 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют к 2025 году внедрить сервис с использованием технологий искусственного интеллекта для обследования и лечения жителей региона, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова на пленарном заседании XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В 2025 году на основе методов искусственного интеллекта в регионе планируем реализовать модель проактивной медицины, обеспечивающей формирование рекомендаций по обследованию, оптимальной методике лечения заболеваний, прогнозирования состояния здоровья", - сказала она.

По словам главы региона, сервис объединит результаты всех медицинских обследований и позволит в оперативном режиме следить за состоянием здоровья каждого жителя Югры. "В результате желающие смогут получать информацию о состоянии здоровья, о том, насколько велик риск заболевания, а также персональные рекомендации по питанию и здоровому образу жизни", - пояснила она.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходил 6-8 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу "Цифровая экономика".

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более четырех тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.