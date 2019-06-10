Нейросеть начнет консультировать жителей Югры по госуслугам с 2026 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Нейросеть полностью заменит человека при консультировании по вопросам получения всех государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2026 году. Об этом сообщила в понедельник губернатор региона Наталья Комарова на пленарном заседании XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По ее словам, в 2018 году в Югре была разработана нейросеть Vika, которая позволяет предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг и способна отвечать в режиме реального времени на запросы граждан, используя технологии искусственного интеллекта.

"В 2026 году нейросеть заменит живого человека при консультировании по вопросам при получении всех государственных и муниципальных услуг в Югре, а также позволит получать справочную информацию, ответы на повседневные вопросы жителей при взаимодействии с государством. Чиновники делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта, а нейросеть станет самым простым способом связи граждан и власти", - сказала Комарова.

При этом важно сохранить самобытность культур коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе, отметила губернатор. "Наша задача, чтобы Vika к 2023 году работала на языках народов ханты и манси. Для этого нужно создать языковую модель в 2022 году", - пояснила она.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходил 6-8 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в нацпрограмму "Цифровая экономика".

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.