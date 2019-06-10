Текслер предложил Конюхову представлять туризм Челябинской области за рубежом

МИАСС, /Челябинская область/, 10 июня. /ТАСС/. Врио главы Челябинской области Алексей Текслер предложил путешественнику Федору Конюхову представлять интересы Челябинской области за рубежом, в том числе как туристического региона. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь врио губернатора Сергей Зюсь.

"Путешественнику Федору Конюхову предложили стать послом Челябинской области по туризму, чтобы продвигать интересы региона, в том числе как туристического, рассказывать о достопримечательностях, о людях, которыми гордится Южный Урал. Он дал свое предварительное согласие", - сказал Зюсь.

Текслер на встрече с работниками автозавода "Урал" отметил роль Конюхова в представлении страны за рубежом. "Мы были бы очень признательны, если бы представляя Россию, он также бы представлял и Челябинскую область", - сказал врио губернатора.

Как пояснили в пресс-службе завода, предприятие было главным спонсором создания весельной лодки "Акрос", на которой Конюхов провел свое последнее на данный момент кругосветное путешествие.

Во время рабочей поездки в Миасс Текслер посетил автозавод "Урал" и Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева. На автозаводе состоялось совещание с представителями промышленных предприятий города. Кроме того, Текслер провел встречу с сотрудниками завода.

О путешествии Конюхова

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.