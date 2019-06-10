Власти Югры подписали соглашение о проведении интернета в отдаленные населенные пункты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Ассоциация отечественных производителей и потребителей радиорелейных систем связи (АПОРРС) поможет провести радиотелефонную связь и интернет в труднодоступные населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Соглашение между властями региона и ассоциацией подписано в понедельник на пленарном заседании Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске.

"Соглашение с АПОРРС позволит региону провести радиотелефонную связь и интернет в отдаленные труднодоступные населенные пункты автономного округа, продолжить развитие систем связи стандарта LTE, а также внедрять в инфраструктуру автономного округа комплексы "Умный город" на основе технологий интернета вещей", - сообщили ТАСС организаторы форума.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в борьбе с киберугрозами. "С "Перспективным мониторингом" и "Ростелекомом" Югра будет сотрудничать в совместной борьбе с киберугрозами, выработке решений по противодействию данной опасности и повышению компетенций югорских специалистов", - сказал собеседник агентства.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС.

Форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.