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Авиарейс Utair Екатеринбург - Уфа задерживается из-за поломки самолета

В авиакомпании сообщили, что на послеполетном осмотре ATR-75 в Екатеринбурге обнаружено повреждение колеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс UT-105 Екатеринбург - Уфа, задержан в аэропорту Кольцово на 4,5 часа из-за поврежденного шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"На послеполетном осмотре ATR-75 в Екатеринбурге обнаружено повреждение колеса. Для вылета в Уфу авиакомпания готовит резервный борт, который прибудет в Екатеринбург около 14:00 мск", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что на время ожидания пассажирам предоставят еду и напитки.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Уфу в 09:35 мск. Сейчас его вылет перенесен на 14:00 мск.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".

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