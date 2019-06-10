"Русская медная компания" планирует увеличить инвестиции в развитие до $1 млрд в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) в 2019 году планирует увеличить инвестиции в развитие горнодобывающих и металлургических мощностей в России и Казахстане на 4%, до $1 млрд , сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Объем инвестиций группы РМК в развитие горнодобывающих и металлургических мощностей в России и Казахстане в 2019 году превысит $1 млрд и увеличится на 4% к 2018 году. Более $900 млн будет инвестировано в России, в том числе в проекты в сфере горной добычи - $652 млн. В этом году основными инвестиционными проектами станет строительство Томинского ГОКа в Челябинской области и разработка Малмыжского месторождения в Хабаровском крае", - говорится в сообщении со ссылкой на первого вице-президента РМК Олега Сиенко.

Сиенко не уточнил объем инвестиций РМК в текущем году в активы, расположенные в Казахстане.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане; запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки.