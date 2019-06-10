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Третий кандидат зарегистрировался на выборы губернатора Челябинской области

Региональный избирком принял документы у самовыдвиженца Александра Лебедева

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Рабочая группа избирательной комиссии Челябинской области приняла документы на участие в выборах губернатора у третьего кандидата - самовыдвиженца Александра Лебедева. Об этом в понедельник сообщил председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

"Мы поздравляем Александра Лебедева с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области и желаем всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля", - сказал Обертас.

Согласно данным базы СПАРК, Александр Лебедев является бенефициаром и директором по правовым вопросам ООО "Центр защиты прав жителей Челябинской области", которая осуществляет деятельность в области права.

Ранее сообщалось, что процедуру выдвижения прошли врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов. Оба кандидата идут самовыдвиженцами. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

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