Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Северский трубный завод" (СТЗ, входит в структуру Трубной металлургической компании) на годовом собрании решили не распределять прибыль в размере 49,6 млн рублей, полученную по итогам 2018 года, следует из материалов компании.

"Прибыль по результатам 2018 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении общества", - говорится в сообщении.

Из отчета предприятия следует, что в прошлом году СТЗ сократил чистую прибыль до 49,6 млн рублей с 231,7 млн рублей, полученных в 2017 году.

Крупнейшим акционером СТЗ является Трубная металлургическая компания, которой принадлежит 96,33% акций предприятия.

Северский трубный завод, основанный в 1739 году, является одним из старейших металлургических предприятий России. Основная продукция предприятия - горячекатаные и электросварные стальные трубы, которые используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.

Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.