Нейросети позволят повысить качество добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. "Цифровые двойники" месторождений, вычисляющие оптимальный режим работы объектов ТЭК, позволят повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Такое мнение выразила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова на пленарном заседании XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" создала в ХМАО технологический центр "Бажен", получивший статус нацпроекта. Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из Баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, выявленной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км. Так, до 2025 года планируется пробурить более 100 скважин в рамках поиска подходящей технологии.

"Внедрение в округе ведущими нефтяными компаниями современных моделей "цифровых двойников", в первую очередь для "трудной" нефти Баженовской свиты, позволит повысить эффективность добычи с одновременным снижением себестоимости каждой тонны нефти. Фактически это даст вторую жизнь созданной в округе инфраструктуре добычи нефти, накопленному кадровому потенциалу", - сказала Комарова.

По ее словам, "цифровые двойники" месторождений разрабатываются на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. "Полностью закончить их разработку и запустить планируется в 2021 году", - уточнила глава региона.

Баженовская свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В ней сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.