Пожар произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на четвертом и пятом этажах жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, по одной из версий, причиной могла стать утечка газа. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"ЧП произошло в Нижнем Тагиле, в микрорайоне Гальянка. По адресу: Черноисточинское шоссе, 42 произошло сильное возгорание квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах многоэтажного жилого дома. Сообщение в дежурную часть регионального полицейского главка поступило в 19:10 (17:10 мск). Дом газифицирован, по одной из версий, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Один пострадавший - его выбросило на улицу, еще двух эвакуировали по пожарной лестнице", - сказал собеседник агентства.

Горелых уточнил, что на месте работают все экстренные службы. "Ведется активное тушение огня. ГИБДД обеспечивает беспрепятственный проезд спецтехники, нарядами полиции руководит лично начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров", - добавил он.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 40 кв. м. "Предварительно, произошел хлопок бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровнего дома с возгоранием. Из подъезда проводится эвакуация людей" - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В пресс-службе регионального главка СК в свою очередь уточнили, что в результате ЧП пострадали три человека.

"Организована проверка по факту ЧП, на месте работают следователи. Информация о трех пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По данным региональной прокуратуры, пострадал мужчина, еще две женщины были эвакуированы. "Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации многоквартирного дома", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) - добавлены подробности.