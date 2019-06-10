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Площадь пожара в доме в Нижнем Тагиле увеличилась до 90 кв. м

В ликвидации последствий пожара задействованы 49 человек и 25 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в многоэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, где, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, выросла до 90 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Площадь пожара составляет 90 кв. м, огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже, одна - на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ликвидации последствий происшествия задействованы 49 человек, 25 единиц техники. "Из них от МЧС - 17 человек и семь единиц техники. Пожарные проводят проливку. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы", - добавили в ведомстве.

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РоссияСвердловская область
Пожар произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле
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