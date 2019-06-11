Состав авиаполка в Челябинской области пополнили еще три Су-34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение смешанного авиаполка, дислоцированного в Челябинской области. Теперь на Южном Урале базируется 21 самолет этого типа, сообщил журналистам во вторник командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"В авиаполк поступили по гособоронащказу три бомбардировщика нового поколения Су-34. Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром Шагол в Челябинской области. Новые Су-34 войдут в состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка в Челябинской области", - сказал Лапин.

По его словам, вторая эскадрилья будет сформирована до конца года, в авиаполк поступят еще три истребителя нового поколения.

Первые Су-34 поступили на вооружение авиации Центрального военного округа в 2018 году.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей днем и ночью при любой погоде. Дальность полета машины составляет до 4 тыс. км, максимальная скорость - 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка достигает 8 тонн.