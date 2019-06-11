В Нижнем Тагиле ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле Свердловской области, где 10 июня в многоквартирном жилом доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, объявленный режим ЧС позволит городским властям оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов.

Ранее сообщалось, что 10 июня в многоэтажном доме Нижнего Тагила произошел, предположительно, взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Мужчина, которого взрывом выбросило с четвертого этажа, умер утром 11 июня. Выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждены.