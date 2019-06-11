В СК назвали предварительную причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Ненадлежащая эксплуатация газового оборудования, по предварительным данным, стала причиной взрыва бытового газа в многоэтажном доме Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"27-летний мужчина скончался сегодня утром, не приходя в сознание. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, молодой человек получил накануне, по предварительной информации, при хлопке бытового газа в результате возможной ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в квартире дома по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что данных, указывающих на иную причину ЧП, в настоящее время не установлено.

В ведомстве добавили, что для определения точной причины произошедшего инцидента назначена и проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления точной причины смерти молодого человека - судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 10 июня в многоэтажном доме Нижнего Тагила произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Мужчина, которого взрывом выбросило с четвертого этажа скончался утром 11 июня.