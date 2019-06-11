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В Челябинской области возбуждено дело о надругательстве над девочками в интернате

По данным местных СМИ, над девочками надругался 14-летний воспитанник той же школы-интерната

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности девочек в одном из интернатов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанниц одной из коррекционных школ-интернатов региона. Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что другие подробности не раскрываются.

По данным местных СМИ, над 12-летней и 14-летней девочками надругался 14-летний воспитанник того же интерната.

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