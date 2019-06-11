ФСБ на Урале пресекла контрабанду более 80 тыс. таблеток от ожирения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержало крупную контрабандную партию препаратов с содержанием средства от ожирения сибутрамина, которое продается в России только по рецепту. Изъято более 88 тыс. таблеток, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Опасный груз перевозил 28-летний гражданин России из города Алма-Аты в город Екатеринбург на грузовом автомобиле "ГАЗон". <...> Перевозимый груз в количестве 88830 таблеток был изъят и передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводятся следственные действия по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих веществ" и ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о биологически активных добавках, которые содержат вещество сибутрамин, относящееся к препаратам для лечения ожирения. В России его продажа с 2008 года разрешена только по рецепту особой формы.