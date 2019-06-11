Авиашоу с элементами боевого применения Су-24 покажут на "Армии-2019" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Фронтовые бомбардировщики Су-24 примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет на Свердловском полигоне под Екатеринбургом. Об этом сообщил во вторник журналистам замкомандующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.

"При хорошей погоде планируем пролеты и обозначение боевого применения бомбардировочной авиации - фронтовых бомбардировщиков Су-24, высадку десанта с вертолетов Ми-8", - сообщил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Журавлев пояснил, что десантирование разведывательных подразделений пройдет как парашютным способом, так и посадочным на крышу многоэтажки.

Офицер добавил, что в этом году в статической выставке к вертолету Ми-8-АМТШ "Терминатор" добавится ударный вертолет Ми-24 "Крокодил".

Форум "Армия-2019" пройдет на Свердловском полигоне в Екатеринбурге с 28 по 30 июня. 29 июня будет демонстрироваться основная программа с пролетом авиации. На выставке будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.