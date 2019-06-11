Жителя Челябинска осудили на 10 лет за изготовление свыше 78 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал местного жителя виновным в том, что он, будучи участником организованной преступной группы, изготовил более 68 кг мефедрона и более 10 кг метамфетамина. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.

"Сегодня Челябинский областной суд признал жителя Челябинска Андрея Фролова виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, назначен штраф 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, Фролов вступил в состав организованной группы и распространял наркотические средства. В 2017 году, заслужив репутацию хорошего "закладчика", был назначен изготовителем наркотиков. Всего он изготовил более 68 кг мефедрона и более 10 кг метамфетамина. В марте 2018 года был задержан сотрудниками полиции у гаража, где производил наркотики.

Решением суда другой участник группы Павел Атопкин, который в апреле 2018 года по указанию руководителя группы привез из Москвы около 500 граммов мефедрона и около 100 граммов гашиша, осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить 200 тысяч рублей штрафа.