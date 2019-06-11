Радиоэлектронный комплекс "Житель" впервые в ЦВО покажут на "Армии-2019" в Екатеринбурге

"В прошлом году мы демонстрировали комплекс "Силок", в этом впервые для широкой публики продемонстрируем "Житель", - сообщил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех "Житель" будет впервые продемонстрирован широкой публике на территории Центрального военного округа (ЦВО) на военно-техническом форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.

Журавлев добавил, что среди новинок форума в этом году будет также представлен Т-72Б3 в новой комплектации.

Автоматизированная станция помех "Житель" предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также обнаружения, пеленгования и радиоподавления мобильных станций спутниковой связи, систем сотовой связи стандарта GSM и GPS на удалении более 20 километров. "Житель" способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте в радиусе 120 км при любых диапазонах частот.

Форум "Армия-2019" пройдет на Свердловском полигоне в Екатеринбурге с 28 по 30 июня. 29 июня, в субботу, будет демонстрироваться основная программа с пролетом авиации - бомбардировщиков Су-24 и десантированием разведчиков с вертолетов Ми-8. На выставке будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.