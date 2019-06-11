Полиция опровергла информацию об обысках в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области опровергла информацию о проведении обысков в редакции "Областной газеты" Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области заявил, что проверочные мероприятия, которые проходятся в редакции газеты являются плановыми и касаются соблюдения законодательства о госзакупках.

"Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в "Областной газете", обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме. В реальности визит трех представителей департамента информационной политики Свердловской области и сотрудников полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями носил иной характер. Редакцию печатного издания специалисты посетили с целью анализа служебной документации финансово-хозяйственной деятельности", - цитирует пресс-служба официального представителя ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Горелых добавил, что работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке департамента информационной политики. "По ее окончании в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение", - уточнил Горелых.

"Областная газета" - общественно - политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу.