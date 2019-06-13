Около тысячи экспонатов сгорели в музее нацпарка "Таганай" в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Пожар уничтожил чучела животных, коллекцию минералов, дневники наблюдений - порядка одной тысячи экспонатов музея национального парка "Таганай" в Челябинской области. Об этом ТАСС в четверг сообщила сотрудница пресс-службы нацпарка.

"Пожар произошел поздно вечером 12 июня. Он полностью уничтожил здание музея. Сгорели порядка одной тысячи экспонатов: книга с 40 тысячами подписей, собранных в свое время жителями в поддержку создания национального парка, чучела животных, минералогическая коллекция, дневники наблюдений", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Материальный ущерб подсчитывается.

Национальный парк "Таганай" - уникальная часть Уральских гор, где находится около 20 достопримечательностей, среди которых Большая Каменная река - валунная россыпь длиной 6 км и шириной 200 м, самое крупное в мире месторождение поделочного камня авантюрина. Площадь парка 568 кв. км, протяженность с юга на север - более 50 км, с запада на восток - 10-15 км. Среди обитающих здесь животных в Красные Книги России и Челябинской области занесены восемь видов млекопитающих, 20 видов птиц, 40 видов насекомых, 21 вида пресмыкающихся и четыре вида рыб.