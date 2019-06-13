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Врио главы Курганской области подал документы для участия в выборах самовыдвиженцем

Для выдвижения Вадиму Шумкову необходимо собрать не менее 3521 подписей и пройти муниципальный фильтр
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Курганской области Вадим Шумков подал в четверг документы в региональную избирательную комиссию на самовыдвижение в качестве кандидата на должность губернатора, сообщили в его избирательном штабе. Выборы главы региона пройдут 8 сентября.

"Это абсолютно рабочий процесс - предоставление документов в соответствии с законами Российской Федерации и Курганской области на самовыдвижение кандидата в губернаторы Курганской области. Рабочий процесс, рабочий момент", - говорится в сообщении штаба.

В штабе отметили, что для выдвижения на выборы Шумкову необходимо собрать не менее 3521 подписей и пройти муниципальный фильтр (не менее 184 подписей депутатов и глав муниципалитетов).

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин.

8 февраля областная дума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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