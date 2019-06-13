Москалькова назвала Югру единственным регионом с программой правового просвещения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. Югра является единственным регионом, который принял программу правового просвещения. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочей встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой в Ханты-Мансийске.

Концепция правового просвещения направлена на повышение уровня правовой грамотности югорчан, их правовой культуры и правовой активности как ресурса развития общества, способствующего реализации гражданами своих прав.

"Вы - первый и единственный регион, который принял комплексную программу по правовому просвещению. В соответствии с федеральным конституционным законом об уполномоченных по правам человека РФ, одним из основных направлений деятельности является именно правовое просвещение", - сказала Москалькова.

По данным региональных властей, первая в России концепция правового просвещения граждан была принята правительством автономного округа в конце декабря 2018 года. Она рассчитана до 2023 года. Ожидается, что результатами ее реализации станут расширение механизмов правового просвещения населения, информационных правовых ресурсов, совершенствование системы взаимодействия институтов власти и общества, снижение количества нарушения прав и свобод граждан, увеличение организаций негосударственного сектора в проектной деятельности по правовому просвещению, числа квалифицированных специалистов в данной области, формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, уважения к закону. Инициатором данного документа выступила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

В числе форм просветительской работы - реализация соответствующих проектов и программ, организация занятий для школьников, уроков права, творческих конкурсов и олимпиад, правовых диктантов, лекций, семинаров, совещаний и множество других мероприятий.