Главный архитектор Екатеринбурга считает, что место для храма не должно вызывать конфликт

"На мой взгляд принципиально важно, что храм должен находится на важном и подходящем для этого здания месте. Эта территория не должна вызывать социальных конфликтов. Место для храма должно быть принято большинством. Мы должны получить объект мирового уровня", - сказал Молоков, добавив, что вопрос о сроках строительства собора уходит на второй план.

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Территория, на котором будет построен храм Святой Екатерины в Екатеринбурге, не должна вызывать социальных конфликтов, сказал ТАСС главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.