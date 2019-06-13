Переход на спутниковое телевидение требуется порядка 40 тыс. жителей Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Спутниковые комплекты для приема телесигнала с октября, когда отключат аналоговое вещание, потребуются примерно 40 тыс. жителям Челябинской области, населенные пункты которых находятся вне зоны приема эфирного цифрового сигнала. Об этом журналистам в четверг сообщил и. о. областного министра связи и информационных технологий Александр Козлов.

"У нас сейчас есть населенные пункты, где люди смотрят аналоговое телевидение, но где нет возможности приема цифрового сигнала. После отключения аналогового телевидения 40 тысячам человек в 142 населенных пунктах 29 городских округов и муниципальных районов Челябинской области потребуются комплекты для приема спутникового телевидения", - сказал и. о. министра.

По словам Козлова, эти люди могут рассчитывать на компенсацию понесенных затрат: 4,5 тыс. рублей за приобретение оборудования и 2 тыс. рублей за установку. Для получения компенсации необходимо подать документы в управление социальной защиты.

Вещание аналогового телесигнала в Челябинской области будет прекращено 14 октября. Населению предложено перейти на прием бесплатного эфирного цифрового телевидения, купив специальные телеантенны и приставки для телевизоров старых моделей.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества.