Школьники на Урале собрали прототип 3D-сканера для анализа поверхности внеземных тел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Восьмиклассники из Свердловской области создали прототип лазерного 3D-сканера для планетоходов, который предназначен для того, чтобы моделировать поверхности внеземных тел. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель проекта, начальник лаборатории "Космопорт" Евгения Панасова.

"Создание модели космического объекта необходимо для определения места приземления аппарата, а также для получения точной информации для дальнейших исследований с участием человека. Сейчас развивается изучение астероидов, актуален поиск полезных ископаемых в космосе, готовятся научные экспедиции на отдаленные планеты. При приземлении на незнакомое тело нередко происходят аварии и крушения космических аппаратов. Если мы получим точную модель поверхности, то сможем в автономном режиме точно определять безопасное место посадки, чтобы планетоход смог продолжать свою миссию", - сказала Панасова.

По словам руководителя проекта, когда детям предложили идею для разработки, они полностью написали программное обеспечение и собрали работающий прототип. Команда делала все самостоятельно, участники задавали наставникам уточняющие вопросы по поводу актуальности применяемых технологий. "По возможности мы вернемся к обсуждению и совершенствованию проекта", - добавила собеседница агентства.

Проект "Лазерный 3D-сканер для планетоходов" победил в VI Молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения" и в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, проводимом образовательным центром "Сириус".