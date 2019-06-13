"ВСМПО-Ависма" будет перечислять средства на развитие города в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма" подписал с правительством Свердловской области и администрацией Верхней Салды соглашение о пороговом значении суммы налогов, перечисляемых корпорацией в областной бюджет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды в четверг.

"Между правительством Свердловской области, администрацией Верхней Салды и корпорацией "ВСМПО-Ависма" подписано соглашение, которое устанавливает базовую сумму налогов корпорации "ВСМПО-Ависма", перечисляемых в областной бюджет за год - 3760,8 млн руб. При этом все налоги корпорации свыше данной суммы будут считаться дополнительными отчислениями", - сказали в пресс-службе, отметив, что сумма сверх налогов, получаемая от "ВСМПО-Ависма", будет направлена на развития муниципалитета.

"Благодаря этим средствам будут реализовываться проекты, рассчитанные до 2030 года. Среди них: строительство жилья, улучшение инфраструктуры, замена коммунальных сетей, благоустройство, строительство дорог и другие задачи", - добавили в пресс-службе.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".

Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.