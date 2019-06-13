КУРГАН, 13 июня. /ТАСС/. Первый межрегиональный форум "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм" открылся в четверг на базе научного центра им. академика Г. А. Илизарова в Кургане. В нем принимают участие более 150 российских и иностранных делегатов. Об этом сообщил журналистам директор центра Александр Губин.

"Сегодня стартует уникальный форум, мы его проводим впервые. Его главная задача - объединить промышленников, чиновников и врачей. Она крайне актуальна, так как с организацией [взаимодействия] всегда есть проблемы", - сказал Губин.

Он утонил, что в форуме принимают участие делегаты из 32 субъектов России и более 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности Австрии, Германии, США, Иордании, Азербайджана, Польши, Узбекистана.

Компании-участники форума продемонстрировали на стендах выставки современные технологии в сфере ортопедии. На стенде предприятия "Ортоинвест" гостям представили систему фиксации позвоночника, которая была изобретена четыре года назад, прошла все испытания и имеет опыт применения на практике. Представители компании "Трек-Э-композит" продемонстрировали тазобедренные протезы и комплектующие для них отечественного производства, инструменты для изготовления элементов компания также производит самостоятельно.

Руководитель научного подразделения сети американских клиник Вайда Глатт выступила на пленарном заседании с докладом о том, как в США научная деятельность становится поддержкой для производства. На круглом столе "Медицина. Промышленность" врачи и представители компаний обсуждали развитие отечественного производства медицинских изделий и особенности их регистрации в РФ и других странах Евразийского экономического союза, правовые аспекты внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в медицинскую промышленность и кадровый вопрос.

Одновременно с этим на круглом столе "Медицина. Туризм" делегаты форума рассматривали опыт регионов Сибири и Урала в развитии медицинского туризма и прорабатывали вопросы сотрудничества в этой сфере с Республикой Казахстан.