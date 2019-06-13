Синоптики обещают заморозки в Курганской и Свердловской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Курганской и Свердловской областях в середине июня. Температура в некоторых районах регионов в ночь на субботу опустится до минус 2 градусов, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС.

"В Свердловской области ожидаются похолодания, ожидаем заморозки в ночь на 15 июня. Местами днем умеренный дождь. Ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура днем 13-16 градусов тепла", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в некоторых районах области ночью на субботу ожидается до минус 2 градусов.

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Ночью на 15 июня температура до минус 2 градусов, днем 14 июня до 15 градусов тепла, ветер 7-12 м/с.

Похолодание также прогнозируется в Тюменской и Челябинской областях. По данным пресс-службы тюменского главка МЧС, днем в регионе местами ожидаются непродолжительные дожди, ветер будет достигать 11 м/с, в отдельных районах порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха составит днем от плюс 12 до 17 градусов, ночью от плюс 7 до 12 градусов.

В Челябинской области днем облачная погода без осадков, температура от 15 до 16 градусов тепла. Ночью возможен небольшой дождь, температура 6-7 градусов тепла.