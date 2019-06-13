УрФУ готов объединить свои сервисы электронного портфолио с новыми системами Минобрнауки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) готов объединить собственные наработки в области электронных документов с предложенными в Минобрнауки РФ сервисами. У студентов УрФУ уже есть возможность получить портфолио с внеучебными достижениями, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

Минобрнауки РФ планирует внедрить в вузы практику ведения цифровых портфолио студентов. Для разработки модели в 2019 году на конкурсной основе будут отобраны пять университетов.

"С 2016 года существует система учета учебных проектов, научных достижений и внеучебной деятельности студентов. Она позволяет в любое время сделать выгрузку за все годы обучения для предъявления работодателю. В 2018 году университет внедрил электронные зачетные книжки. Университет в случае внедрения единого цифрового портфолио интегрирует собственные сервисы с предложенными в Минобрнауки", - сказали в пресс-службе.

Портфолио формируется из рейтинга учебной, научной и внеучебной деятельности, что позволяет учитывать и полученные знания, и исследовательские успехи, и приобретенные за время учебы и участия в вузовской жизни навыки. "В планах - выдача выпускникам сертификатов - выписки из портфолио по тем разделам, которые будут интересовать работодателя", - приводит пресс-служба слова проректора по учебной работе Сергея Князева.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.