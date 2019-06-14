Девятые "Илизаровские чтения" в Кургане посвящены осложнениям в ортопедии и травматологии

КУРГАН, 14 июня. /ТАСС/. Около 300 российских и иностранных делегатов принимают участие в девятой международной научно-практической конференции "Илизаровские чтения", которая стартовала на базе Центра Илизарова в Кургане. Главной темой чтений в этом году стали осложнения в ортопедии и травматологии, сообщил в пятницу на открытии директор центра Александр Губин.

"Илизаровские чтения" в этом году посвящены осложнениям в ортопедии и травматологии и экспериментальным аспектам, потому что две эти службы - экспериментальной и гнойной остеологии (занимается осложнениями гнойного характера - прим. ТАСС) отмечают в этом году 50 лет", - сказал Губин.

Он пояснил ТАСС, что клиника гнойной остеологии является одним из наиболее эффективно развивающихся направлений Центра Илизарова. "После завершения ремонта, который поэтапно проходил в течение восьми лет, мы смогли выйти на максимальную мощность, в клинике 135 коек - это самая крупная клиника по гнойной остеологии в мире. В 2018 году выписано из этой клиники 2038 пациентов, когда я пришел сюда в 2010 году выписывалось 300-400 человек. Рост в пять раз, а также клиника дает новые подходы, защищено несколько диссертаций", - пояснил Губин.

На пленарном заседании конференции выступили с докладами зарубежные делегаты. Специалист из США Вайда Глатт рассказала о новых перспективах в ускорении заживления кости, сделав акцент на методах фиксации травмированной кости. Также выступили участник из Иордании Хамди Негреш, который поделился опытом применения метода Илизарова в своей стране и польский специалист Ярослав Чубак с докладом о реконструкции тазобедренного сустава.

В пресс-службе Центра Илизарова ТАСС уточнили, что в мероприятии участвует около 300 человек из 32 субъектов России и более 15 стран.

О научном марафоне в Центре Илизарова

IX научно-практическая конференция "Илизаровские чтения" в этом году завершает недельный научный марафон, который проходит на базе Центра Илизарова в Кургане. Ранее завершились II всероссийская научно-практическая травматолого-ортопедическая ветеринарная конференция и первый межрегиональный форум "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019".

О научном центре

Курганский научный центр им. академика Г.А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 14 тыс. пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией. РНЦ "ВТО" им. академика Г. А. Илизарова имеет консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в день и стационар на 800 коек. В центре работают около 1500 высококвалифицированных специалистов, в том числе 79 кандидатов наук, 37 докторов наук и 10 профессоров.