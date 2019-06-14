Выработка электроэнергии на Урале в мае выросла на 2,5% - до 21,2 млрд кВт.ч

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Производство электроэнергии на Урале в мае 2019 года выросло на 2,5% в годовом исчислении - до 21,2 млрд кВт.ч, следует из данных филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала", опубликованных в пятницу.

При этом потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Урала в мае 2019 года снизилось на 1,1% и составило 20,2 млрд кВт.ч.

Выработка Белоярской АЭС в мае сократилась на 33,5% - до 724,1 млн кВт.ч из-за текущего ремонта четвертого энергоблока атомной станции. Выработка электроэнергии солнечными электростанциями за прошедший месяц составила 44,6 млн кВт.ч, что на 99,5% больше, чем в мае 2018 года, поскольку в начале текущего года были введены в эксплуатацию Оренбургская и Сорочинская солнечные электростанции (СЭС), а в апреле - Чкаловская.

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала" управляет режимом объединенной энергосистемы Урала, в которую входят энергосистемы 11 субъектов РФ: Башкирии, Удмуртии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Кировской, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Суммарная установленная мощность электроэнергетического комплекса операционной зоны ОДУ Урала на начало июня текущего года - 53637,4 МВт.