Предприниматель Морозов подал документы для выдвижения в губернаторы Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Рабочая группа избирательной комиссии Челябинской области приняла документы на участие в выборах губернатора у четвертого кандидата - самовыдвиженца Сергея Морозова. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комиссии.

"Сергей Александрович Морозов подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области. <…> Сергей Морозов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и стал четвертым претендентом на выборах губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении.

По данным базы СПАРК, 45-летний Морозов является генеральным директором и совладельцем компании "Арсенал", которая занимается ремонтом машин и оборудования. Также он совладелец предприятия "Инженерные решения", которое тоже специализируется на ремонте машин, и руководитель ООО "МГП", которое занимается геологоразведкой и добычей полезных ископаемых.

Каждый кандидат должен собрать 13,2 тыс. подписей жителей. "На момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов. С момента выдвижения кандидату необходимо открыть избирательный счет, после чего он может приступить к сбору подписей", - отмечается в сообщении.

Ранее документы в избирком подали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам ООО "Центр защиты прав жителей Челябинской области" Александр Лебедев. Все кандидаты идут самовыдвиженцами.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.