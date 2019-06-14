Военные развернули систему связи на учениях в восьми регионах Урала, Сибири и Поволжья

КУРГАН, 14 июня. /ТАСС/. Связисты Центрального военного округа в ходе учений развернули цифровую систему связи, которая охватила восемь регионов Урала, Сибири и Поволжья. В учениях задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Специалисты связи Центрального военного округа развернули единую цифровую систему связи для координации управления войск в рамках проводимых учений. В ходе учений было развернуто свыше 200 пунктов управления, на которых военнослужащие отработали управление войсковыми группировками, расположенными на полигонах в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярского и Алтайского краев. В условиях смоделированного высокоманевренного боя специалисты также отработали перемещения аппаратных станций в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что протяженность охвата цифровой системы составил около 4 тыс. км. "В учениях были задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечивали войсковые подразделения военной полиции. Всего в тактико-специальных учениях по развертыванию систем управления приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих и было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники", - добавили в округе.