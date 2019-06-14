Экс-заместителя министра строительства Челябинской области избрали главой Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Копейска Челябинской области в пятницу большинством голосов избрали главой города бывшего замминистра строительства и инфраструктуры региона Андрея Фалейчика, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Сегодня большинством голосов депутаты избрали [Андрея] Фалейчика главой Копейска", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что церемония передачи полномочий запланирована на 20 июня.

В марте депутаты Копейска единогласно приняли отставку главы города Владимира Можина и назначили врио главы Фалейчика.

Копейск - пятый по численности населения город области, в нем проживают более 140 тыс. человек.

Фалейчик родился 29 апреля 1980 года в Челябинске, окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности "инженер-строитель". Должность замминистра - начальника управления министерства строительства и инфраструктуры региона занял в марте 2018 года, 5 февраля 2019 года назначен замглавы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам.

Копейск - пятый по численности населения город области, в нем проживают более 140 тыс. человек.