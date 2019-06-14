РМК введет в эксплуатацию рудник на приграничном месторождении в Казахстане в III квартале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует в III квартале 2019 года ввести в эксплуатацию в Казахстане подземный рудник по добыче медной руды на месторождении "Весенне-Аралчинское", расположенном на границе с Россией. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель РМК.

"Ввод казахстанской части объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года, выход на проектную мощность - на 2020 год. Освоение нового месторождения позволит обеспечить дополнительным сырьем обогатительные фабрики Актюбинской медной компании", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, мощность подземного рудника на месторождении "Весенне-Аралчинское" в Актюбинской области Казахстана составит 500 тысяч тонн руды в год. Месторождение разрабатывается в рамках специального межправительственного соглашения между Россией и Казахстаном, которое было подписано осенью 2014 года.

Актюбинская медная компания - дочернее предприятие в Казахстане "Русской медной компании", которая специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд. В состав предприятия входят горно-обогатительный комбинат, состоящий из двух обогатительных фабрик общей мощностью переработки 5 млн тонн руды в год. Производительность обогатительных фабрик составляет до 60 тыс. тонн меди и до 45 тыс. тонн цинка в концентратах ежегодно.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки.