Турпоток в Югре в 2019 году может превысить 600 тыс. человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ожидают порядка 615 тыс. туристов в 2019 году, сообщила замначальника управления туризма департамента промышленности региона Юлия Рещикова на IV всероссийской научно-практической конференции "Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе" в Ханты-Мансийске.

"В 2019 году <…>, по оценочным данным, число туристов составит 615 тыс. человек, в 2020 году - 634,2 тыс. человек", - приводятся слова Рещиковой в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

Как пояснили ТАСС в департаменте промышленности, такое число туристов ожидается в регионе впервые. "В 2018 году число туристов в Югру составило 590 тыс. Сегодня в автономном округе развиваются этнографический, экологический, событийный, деловой, спортивный виды туризма", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, в округе идет работа по продвижению брендовых маршрутов. Один из них - "Удивительная Югра", который начинается в Ханты-Мансийске, проходит через Сургут, Когалым, деревню Русскинская, Нефтеюганск и завершается в административном центре региона.

Ожидается, что привлечь туристов в Югру также должен проект "Великий Уральский путь", в который включили два маршрута - "Тайны Приполярного Урала" (гора Неройка) и межрегиональный маршрут "Поселок Арбынья (Югра) - Плато Маньпупунер (Республика Коми) - перевал Дятлова (Свердловская область)".