Вузы Сургута и Харбина могут начать обмен студентами в новом учебном году

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Сургутский государственный университет (СурГУ) и Харбинский политехнический университет со следующего учебного года могут наладить обмен студентами. Как сообщил ТАСС ректор СурГУ Сергей Косенок, соответствующая договоренность была достигнута в субботу на полях VI Экспо в Харбине.

"Мы подписали соглашение с Харбинским дальневосточным политехническим университетом, оно достаточно серьезное и объемное, связано не только с академической мобильностью студентов и магистрантов, ученых, молодых аспирантов, но связано и с совместной работой по различным видам симпозиумов, конференций, обмена научным, методическим опытом, совместных публикаций <...> Обмен студентами возможен в следующем учебном году", - сказал он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов.