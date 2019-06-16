Ученые Китая и России изучат миграцию редких птиц и проведут исследования популяции стерха

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр по экологическим наукам Академии наук Китая и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения путей миграции редких водоплавающих птиц и популяции стерха. Как рассказал ТАСС в воскресенье заместитель директора департамента внешних связей Ямала Владислав Петренко, это поможет выявить ключевые места обитания редких видов птиц и, в перспективе - обсудить создание сети особо охраняемых природных территорий.

"В нашем регионе очень развита сеть научных стационаров, на базе которых и планируется проводить совместные с китайскими коллегами исследования, полевые работы", - сказал он.

Ученые также планируют проводить исследования по охране перелетных птиц и восстановлению их популяции. "Стороны будут создавать условия для ... координации совместных действий для охраны перелетных птиц , в первую очередь, видов, находящихся под угрозой исчезновения, проведения исследований по восстановлению популяции стерха", - говорится в соглашении сторон, которое есть в распоряжении ТАСС.

Помимо этого, соглашением предусмотрены стипендии и грантовая поддержка для молодых ученых из России по Международной программе академических обменов Академии наук Китая. Ожидается, что размер стипендии для каждого ученого составит порядка 50 тыс. юаней (более $7 тыс.).

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.