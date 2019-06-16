Власти Свердловской области считают Китай основным внешнеторговым партнером региона

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай является одним из основных и наиболее важных партнеров Свердловской области и занимает первое место среди 159 стран и регионов мира по объему товарооборота с российским регионом. Об этом в воскресенье на 5-м Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Китай является нашим основным стратегическим и наиболее важным партнером. Суммарный товарооборот Свердловской области со 159 странами-партнерами составляет $13 млрд, среди которых Китай занимает первое место, - сказала она. - По итогам прошлого года объем двусторонней торговли составил $2,1 млрд - это почти на 60% больше, чем показатели 2017 года, что безусловно свидетельствует о взаимном интересе предприятий Китая и Свердловской области".

По словам министра, положительное сальдо "обеспечено за счет значительного увеличения российского экспорта в Китай".

"Российские производители в основном экспортируют древесину, продукцию деревопереработки, продукты питания, механическое оборудование, металлы и изделия из них, удобрения, продукты органической, неорганической химии и другое", - отметила она и добавила, что в интересах области "выходить на новый уровень торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с регионами КНР".

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.