Ямал презентовал проект в сфере этнического и экологического туризма на Экспо в Харбине

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представил проект в сфере этнического туризма на региональном стенде в рамках VI Российско-китайского Экспо. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал заместитель директора департамента внешних связей Ямала Владислав Петренко.

"Туристам из Китая интересно посмотреть быт коренных народов, стойбища, рыбалку, охоту, походы в горы - это этнический и экологический туризм", - сказал он.

Петренко уточнил, что в рамках Экспо уже заключаются договоренности о поездках китайских туристов на Ямал. "Это эксклюзивный, недорогой продукт, мы даже уже некоторым отказываем, так как очень большой спрос", - пояснил собеседник агентства.

Замдиректора департамента отметил, что оператором туров является "Дискавер Ямал". В частности, компания представляет этнографический проект "Чумовая жизнь", в рамках которого туристы проживают в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимают активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки.

Помимо этого, туристам предлагают посещение природного парка "Горно-Хадатинский", где реализуется программа восстановления популяции арктического овцебыка, охота, рыбалка, экскурсии по Салехарду и этнографическому комплексу "Горнокнязевск".

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тысячи компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.