В Югре пенсионерка лишилась 375 тыс. рублей после звонка лжесотрудника прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестный под видом сотрудника прокуратуры вынудил пенсионерку в Ханты-Мансийске перевести в качестве страховки на банковский счет 375 тыс. рублей, возбуждено дело. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Ханты-Мансийский".

По данным полиции, в дежурную часть полиции обратилась 69-летняя жительница Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина с незнакомого номера и представился сотрудником прокуратуры.

"Звонивший уверял, что женщина может претендовать на компенсацию за массажное кресло, приобретенное заявительницей в 2018 году, так как этот товар оказался некачественным. Женщина неоднократно переводила на указанный злоумышленником номер банковского счета денежные средства, якобы, в качестве страховки вклада, в результате чего лишилась денежных средств на общую сумму 375 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.