Нефтесервисная компания в Югре погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Компания "Сервис крепления скважин - Сибирь" выплатила более 4,6 млн рублей долга сотрудникам в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после внесенного представления от прокуратуры, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"На основании поступивших обращений граждан прокуратура провела проверку <…> своевременности выплаты заработной платы в "Сервис крепления скважин - Сибирь". Установлено, что руководство организации имело задолженность по заработной плате перед 57 работниками в размере более 4,6 млн рублей с февраля по март 2019 года", - говорится в сообщении.

Прокурор внес руководителю предприятия представление, по результатам рассмотрения которого виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, а задолженность по заработной плате погашена в полном размере, каждому работнику выплачена компенсация.

Организация и ее руководитель оштрафованы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) на общую сумму 55 тыс. рублей.

Согласно системе "Спарк", компания "Сервис крепления скважин - Сибирь" зарегистрирована в Москве, принадлежит физическим лицам - Павлу Мазурок, Александру Гавриленко и Михаилу Коробочкину. Предприятие ведет деятельность в области добычи нефти и природного газа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.