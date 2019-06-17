Производители из Югры смогут продавать свои товары на платформе Epinduo

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Производители из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры смогут продавать свои товары через популярную китайскую платформу Epinduo. Соответствующее соглашение было подписано в понедельник на VI российско-китайской "Экспо" в Харбине между представителями торговой площадки и фондом "Центр поддержки экспорта Югры", сообщила ТАСС генеральный директор центра Ирина Гайченцева.

"Мы используем все возможности выхода на иностранные рынки. Например, мы первые в России зашли с павильоном "Сделано в Югре" на электронную площадку Alibaba. В рамках нынешней "Экспо" Центр поддержки экспорта Югры подписал соглашение с электронной площадкой Epinduo. После подписания соглашения наши предприниматели имеют возможность воспользоваться этой площадкой для выхода на зарубежные рынки", - сказала она.

Гайченцева отметила, что на "Экспо" также состоялись встречи с потенциальными китайскими партнерами, заинтересованными в поставках из ХМАО экологически чистой пищевой продукции, в частности, дикоросов.

Epinduo - платформа продажи российских товаров в Китае, была создана совместно с Центром по сотрудничеству с Россией при ассоциации CODA при комитете реформ КНР и китайской корпорацией "Амур Сириус", запущена в 2016 году.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.